Calciomercato - Sky: per Giuntoli si raffredda la pista Juventus

Si starebbe raffreddando la pista Juventus per il futuro di Cristiano Giuntoli. E' quanto riferisce Sky Sport, secondo cui i bianconeri starebbero valutando anche una soluzione interna per il ruolo di ds.

"De Laurentiis non ha liberato il suo direttore sportivo, che ha ancora un anno di contratto con il Napoli. E in questo ritardo si aprono anche nuovi scenari. Potremmo definirla una situazione di stallo. E in questa situazione si infila una linea di pensiero interna alla società bianconera che preferisce non rivolgersi più all’esterno per il ruolo di ds. Anche per il ruolo centrale che Allegri ha avuto durante questa delicatissima stagione, designato proprio dalla proprietà. Nessun veto, sia chiaro, da parte di nessuno. Ma comunque non è stata presa alcuna decisione, ancora. E l’ipotesi che una soluzione interna come quella di Giovanni Manna, ex ds dell’Under 23 e attualmente responsabile anche della prima squadra, possa continuare ad essere praticabile, sta prendendo quota", si legge sul sito dell'emittente satellitare.