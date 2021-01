SPORTITALIA - "Giuntoli verso l'addio: il ds lascerà il Napoli"

Sull'attuale direttore sportivo azzurro sarebbe pronta a puntare la Fiorentina per la prossima stagione

L'avventura di Cristiano Giuntoli al Napoli potrebbe essere ai titoli di coda. Secondo quanto riferisce Sportitalia, infatti, il ds azzurro lascerà il club partenopeo nei prossimi mesi, poichè i rapporti con il presidente De Laurentiis non sarebbero più idilliaci.

Per il direttore sportivo - secondo l'emittente televisiva - le pretendenti non mancano, tanto che la Fiorentina sarebbe pronta a puntare su di lui per la prossima stagione.