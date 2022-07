Giuntoli: "Dybala non poteva essere un'opportunità per noi. Abbiamo fatto di tutto per trattenere Koulibaly"

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro. Tanti gli argomenti di mercato toccati dal dirigente azzurro, a partire dalla trattativa per il difensore coreano Kim: "E’ un calciatore bravo, stiamo valutando anche altre situazioni. Poi decideremo su quale affondare il colpo. Non posso aggiungere altro per il momento".

Dybala

"Abbiamo parlato con i suoi agenti e abbiamo capito che per noi non poteva essere un’opportunità e lo ha capito probabilmente anche lui. Dal punto di vista tattico avrebbe snaturato il 4-3-3 che ha in testa il mister".

Koulibaly

"Koulibaly per noi era incedibile, abbiamo parlato per un mese di fila con lui, anche due, provando a convincerlo. Abbiamo provato in tutti i modi a trattenerlo, ma non è stato possibile. Io avevo detto l’altra volta che aveva preso tempo, in realtà ci aveva già detto che non voleva rimanere. Io ho provato a difenderlo e a coccolarlo fino alla fine",

Mertens

"Dries ha un rapporto diretto con il presidente. Quello che succederà in futuro non lo so. Dries è un capitolo a parte, non è paragonabile ad altri calciatori".

De Laurentiis

"De Laurentiis è molto coinvolto in tante situazioni. E’ uscito pochissimo dall’albergo perché aveva tanto da fare. Credo che la famiglia De Laurentiis abbia credito per essere applaudita per quanto fatto in tutti questi anni".

Osimhen

"Interesse del Bayern per Osimhen? Non abbiamo notizie in merito"

"Dobbiamo tornare ad essere una società virtuosa"

"Dobbiamo tornare ad essere una società virtuosa e i tifosi devono essere orgogliosi di questo. Crediamo di avere una squadra molto forte, con giovani molto bravi e siamo fiduciosi. Pensiamo di prendere dei ragazzi di grande valore che faranno parlare di loro in futuro. Valuteremo tutte le opportunità che si presenteranno da qui in avanti sul mercato. Oggi sono venuto io con conferenza perché ci sono tante situazioni di mercato aperte e vogliamo che il mister rimanga concentrato sul lavoro di campo. Lo scudetto per noi è un sogno e dobbiamo sempre cullarlo. Abbiamo una squadra importante, di valore".

Le altre voci di mercato

"Dobbiamo prendere un portiere del livello di Meret e prendere un sostituto di Koulibaly di alto livello. A centrocampo arriverà qualcuno se uscirà qualcuno. Il mister sta valutando Gaetano e Zerbin, decideremo poi cosa fare.

Fabian stiamo parlando in maniera molto serena con il suo entourage un paio di volte alla settimana. Lui vuole valutare le opportunità di mercato. Con Meret abbiamo un accordo e firmerà a breve.

Lozano? Non sono arrivate offerte, puntiamo molto su di lui. Simeone? In questo momento non vedo questa opportunità. Il mercato, però, è talmente lungo che può riservarci sempre sorprese.

Petagna e Ounas? Se avranno delle richieste siamo aperti a qualsiasi tipo di discorso. Politano non è mai stato messo in discussione. Poi se qualcuno vuole andare via e ha delle offerte, noi ascoltiamo tutto".