Europa League, girone di ferro per il Napoli: tutte le avversarie degli azzurri

Gruppo di ferro per il Napoli in Europa League. Il club partenopeo è stato inserito nel gruppo C insieme al Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Questo l'esito del sorteggio che si è tenuto ad Istanbul.

Peggio non poteva andare agli uomini di Spalletti in fascia 2, con gli inglesi che erano la squadra più forte del lotto. Complicate anche le 'fredde' e dispendiose trasferte a Mosca e a Varsavia. Con i russi e i polacchi si tratterà di un 'remake' della sfida con lo Spartak nella Coppa dei Campioni 1990-91 e di quella con il Legia nell'Europa League 2015-2016.

Le squadre erano suddivise in quattro fasce in base al ranking Uefa, con gli azzurri in prima fascia, in virtù del secondo miglior coefficiente assoluto alle spalle del Lione.

Il commento di Spalletti

"Non avevo preferenze, perchè in tutte le partite c'è scritto Napoli, ma sono certo che saranno sei bellissime sfide". Questo il commento di Luciano Spalletti dopo il sorteggio di Istanbul.

Le fasce

- Fascia 1

76.000 Lione (FRA)

74.000 Napoli (ITA)

57.000 Bayer Leverkusen (GER)

44.500 Dinamo Zagabria (CRO)

44.000 Lazio (ITA)

43.000 Olympiacos (GRE)

36.000 Monaco (FRA)

35.000 Braga (POR)

- Fascia 2

34.000 Celtic (SCO)

33.000 Eintracht Francoforte (GER)

32.500 Stella Rossa (SRB)

32.000 Leicester City (ENG)

31.250 Rangers Glasgow (SCO)

31.000 Lokomotiv Moskva (RUS)

30.000 Genk (BEL)

29.000 PSV Eindhoven (NED)

- Fascia 3

28.000 Olympique Marsiglia (FRA)

28.000 Ludogorets (BUL)

20.113 West Ham (ENG)

19.571 Real Sociedad (ESP)

19.571 Real Betis (ESP)

19.500 Fenerbahçe (TUR)

18.500 Spartak Mosca (RUS)

17.500 Sparta Praga (CZE)

- Fascia 4

17.000 Galatasaray (TUR)

17.000 Rapid Vienna (AUT)

16.500 Legia Varsavia (POL)

13.500 Midtjylland (DEN)

13.500 Ferencváros (HUN)

10.500 Anversa (BEL)

7.165 Sturm Graz (AUT)

7.000 Brøndby (DEN)

Le nuove regole per la fase a gironi

Le prime tre classificate di ogni girone proseguiranno le competizioni europee in questo modo:

Le prime classificate dei gironi vanno agli ottavi di finale.

Le seconde classificate dei gironi vanno ai nuovi spareggi per la fase a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze classificate in UEFA Champions League per conquistare un posto agli ottavi.

Le terze classificate dei gironi vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Il calendario della fase a gironi

Prima giornata: 16 settembre

Seconda giornata: 30 settembre

Terza giornata: 21 ottobre

Quarta giornata: 4 novembre

Quinta giornata: 25 novembre

Sesta giornata: 9 dicembre.