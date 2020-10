Europa League 2020-2021, tutte le avversarie del Napoli nel gruppo F

Si è tenuto a Nyon, in Svizzera, il sorteggio per stabilire i gironi dell'Europa League 2020-2021. Il Napoli, inserito in prima fascia, è finito nel gruppo F insieme alla Real Sociedad del fuoriclasse David Silva, agli olandesi dell'Az Alkmaar e ai croati del Rijeka.

Gli spagnoli, insieme agli inglesi del Leicester, erano tra gli 'spauracchi' da evitare in fascia 2 per gli azzurri, che dovranno fronteggiare anche altri due avversari insidiosi e da non sottovalutare.

I group stage prenderanno il via giovedì 22 ottobre e si concluderanno il 10 dicembre 2020.

Il calendario dei gironi

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 3 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre

Le fasce

Le 48 squadre erano state suddivise in quattro fasce in base al ranking per club. Nessuna squadra poteva affrontarne una della stessa federazione