Sorteggi Champions League 2023/2024, il Napoli pesca il Real Madrid dell'ex Ancelotti

A Montecarlo sono stati svelati i gironi della Champions League 2023/2024. Il Napoli, inserito in prima fascia in quanto campione d'Italia, ha conosciuto i nomi delle tre squadre che affronterà nel gruppo C.

Sorteggio non semplice per gli azzurri, che pescano il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti in fascia 2, i portoghesi dello Sporting Braga in fascia 3 ed i tedeschi dell'Union Berlino in fascia 4.

Le date della fase a gironi di Champions League

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023.