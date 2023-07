Napoli, undici calciatori lasciano il ritiro di Dimaro: l'elenco completo

Con l'arrivo dei nazionali, sono undici i giovani del Napoli che hanno lasciato nelle ultime ore il ritiro di Dimaro, dopo essere stati aggregati per una settimana alla prima squadra.

Si tratta di Turi, Marchisano, D’Avino, Iaccarino, Vergara, Spavone, Russo, Ambrosino, Cioffi, Marranzino e D’Agostino. Alcuni di loro andranno in prestito già nei prossimi giorni in squadre di Serie B e Serie C.