Giornalista russa protesta contro la guerra, il messaggio di vicinanza del Napoli

Il Napoli esprime la sua vicinanza e solidarietà a Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che ha fatto irruzione durante il tg serale del primo canale locale per protestare contro la guerra in Ucraina esponendo un cartello.

Della giornalista, che è stata poi arrestata, non si avrebbero più notizie da alcune ore. Prima del suo gesto, Ovsyannikova aveva registrato un messaggio in cui definiva quello che sta accadendo in Ucraina "un crimine, la cui responsabilità ricade su una sola persona: Vladimir Putin. Mio padre è ucraino, mia madre è russa, e non sono mai stati nemici. Purtroppo negli ultimi anni ho lavorato per il Primo canale, facendo propaganda per il Cremlino e ne provo molta vergogna. Ora ci ha voltato le spalle tutto il mondo e le prossime dieci generazioni non laveranno la macchia di questa guerra".

Il messaggio del Napoli

"Il Napoli è vicino a Marina Ovsyannikova", è il messaggio diffuso dal club partenopeo sul proprio profilo twitter ufficiale in sostegno della giornalista russa.

CHI E' MARINA OVSYANNIKOVA