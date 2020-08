CASTEL DI SANGRO - Ripresa senza i nazionali: aggregati al gruppo altri 10 calciatori

Ripresa degli allenamenti a Castel di Sangro per il Napoli, dopo un giorno di riposo. Gattuso dovrà fare a meno di ben 13 nazionali fino al termine del ritiro.

La comitiva azzurra è stata integrata da 10 ulteriori elementi, tra Primavera e alcuni rientri da prestiti: Senese (2000), Prezioso (1996), Palmiero (1996), Zerbin (1999), D’Agostino (2003), Ferrari (1995), Labriola (2001), Mezzoni (2000), Sgarbi (2001), Zanoli (2000).

Non è sceso in campo Allan, ormai ad un passo dall'Everton. Manolas, invece, ha lasciato il campo anzitempo per una leggera lombalgia.