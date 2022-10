Grave lutto nel mondo del calcio: addio all'ex preparatore del Napoli Giampiero Ventrone

Grave lutto nel mondo del calcio. Si è spento nella notte all'età di 62 anni, presso l'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, il noto preparatore atletico Giampiero Ventrone.

Ventrone era stato preparatore atletico del Napoli nella stagione 1993-94 con Marcello Lippi, che poi lo portò con sè alla Juventus negli anni delle grandi vittorie bianconere. Successivamente ha lavorato anche con l'Ajaccio, il Catania, lo Jiangsu e l'Evergrande, prima di arrivare al Tottenham nel novembre 2021 nello staff di Antonio Conte, dove lavorava tutt'ora.

A stroncare Ventrone - secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport - sarebbe stata una leucemia fulminante.

Il cordoglio dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio

"Una notizia che ci sconvolge, inaspettata e tremenda: ci ha lasciato Giampiero Ventrone. Il preparatore atletico attualmente con Antonio Conte al Tottenham e in passato alla Juventus con Lippi, ci ha lasciato questa mattina.

"Una grande perdita per il nostro mondo e anche mia personale in quanto mio grande amico - dice vicepresidente della componente preparatori atletici dell'Aiac Francesco Perondi - E' stato uno dei personaggi importanti per affermare la nostra figura all'interno del mondo del calcio. Ci mancherà".

La grande famiglia Aiac, con in testa il presidente Renzo Ulivieri, esprime le più sentite condoglianze ai cari di Giampiero per questa grave e prematura perdita.