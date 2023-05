Ghoulam: "Spalletti uomo sensibile. A lui dei soldi non interessa nulla"

Nove stagioni al Napoli tra il 2014 ed il 2022. Faouzi Ghoulam è uno di quelli che l'ambiente azzurro lo conosce bene. Soprattutto questo gruppo, lasciato meno di un anno fa.

Il terzino algerino ha parlato della questione Spalletti e del suo possibile addio al club partenopeo ai microfoni di Sky Sport, nel corso di Sky Calcio Club: "Spalletti è un uomo sensibile. E' un riflessivo, scrive molto nel suo ufficio. Non è un istintito come Sarri. A lui dei soldi non interessa nulla. Forse ci è rimasto un po' male del fatto che il presidente non fosse a Udine a festeggiare con la squadra lo scudetto o del rinnovo tramite pec. O forse con la società non c'è condivisione sui progetti futuri. A me dispiace che, dopo che il Napoli ha vinto uno scudetto a 33 anni di distanza dall'ultima volta, invece di festeggiare si debba parlare di questa situazione. Si poteva rinviare tutto a fine campionato".