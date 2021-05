Napoli, arriva una bella notizia su Ghoulam: l'esito del nuovo controllo al ginocchio

Il terzino azzurro è stato visitato a Villa Stuart in Roma dal professor Mariani

Buone notizie per Faouzi Ghoulam e per il Napoli. Il terzino azzurro, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart in Roma dal Professor Mariani.

L'esito del controllo al ginocchio sinistro - rende noto il club partenopeo - è stato positivo. Il calciatore continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo.