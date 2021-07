Napoli, Ghoulam non partirà con la squadra per il ritiro di Dimaro

Non c'è il nome di Faouzi Ghoulam nell'elenco dei 27 convocati da Luciano Spalletti per il ritiro di Dimaro. Il terzino sinistro non partirà, dunque, con la squadra alla volta della Val di Sole, dove gli azzurri resteranno fino al prossimo 25 luglio.

Dopo il grave infortunio, l'algerino continuerà a svolgere il percorso riabilitativo presso l’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.