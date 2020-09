Napoli-Genoa, c'è un secondo positivo al Covid nei rossoblù

Un secondo calciatore del Genoa, club partito stamattina per il capoluoto partenopeo dove stasera alle 18 dovrebbe affrontare gli azzurri di Gattuso, è risultato positivo al Covid-19 dopo Mattia Perin.

Si tratta del centrocampista danese Lasse Schone che, per sicurezza, è ora in isolamento così come già sta accadendo per il portiere rossoblù, entrambi non partiti alla volta di Napoli.

Schone è risultato "debolmente positivo" dal secondo giro di tamponi (ieri tutti negativi) sui giocatori genoani. Intanto la partita, che era in programma inizialmente alle 15, era già stata spostata alle 18.



Un match che potrebbe, tra l'altro, non fermare tanto il Coronavirus quanto le avverse condizioni meteo, segnalate come particolarmente difficili proprio verso l'orario in cui è stato stabilito di giocare.