Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso pronto a qualche cambio

Cambio di modulo e possibili variazioni nell'undici del Napoli che affronterà il Genoa sabato sera a Marassi. Gattuso, in considerazione dei continui impegni della squadra, dovrebbe operare alcuni cambi di formazione per la sfida contro i rossoblù. Innanzitutto il tecnico azzurro dovrebbe tornare al 4-3-3 visto contro il Parma, con Elmas e Zielinski mezz'ali. Al centro potrebbe partire titolare Bakayoko, con Demme che potrebbe rifiatare.

In difesa Maksimovic potrebbe affiancare Koulibaly, mentre a sinistra dovrebbe tornare Mario Rui. Dubbi anche in porta tra Ospina e Meret. Insigne, non al meglio, potrebbe partire dalla panchina, mentre Petagna dovrebbe tornare a guidare l'attacco. Possibile conferma per Politano, con Lozano dirottato a sinistra.

Nel Genoa Ballardini dovrà rinunciare a Shomurodov, che dovrebbe essere rimpiazzato da Scamacca, per sostenere Destro in attacco. Ancora panchina per l'ex Juventus Marko Pjaca. Confermato Radovanovic al centro della difesa.

L'arbitro

Sarà l'arbitro Manganiello di Pinerolo a dirigere Genoa-Napoli. Assistenti: Costanzo-Prenna. IV Uomo: Piccinini. VAR: Di Bello-Liberti. Quattro successi e un pareggio per gli azzurri nei precedenti in campionato con il fischietto piemontese.

I precedenti a Marassi

Sarà la sfida numero 98 tra Genoa e Napoli in Serie A. E' la 49esima edizione a Marassi. Questo il bilancio dei 48 precedenti in casa rossoblu: 18 vittorie Genoa, 17 pareggi, 13 successi azzurri.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin, Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Cyzborra; Scamacca, Destro. All. Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso.