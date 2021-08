Spalletti sul mercato: "Mi basta che sia rimasta tutta la rosa. Poi la società è sempre attenta sulle occasioni da cogliere"

''Leggo tutto, ogni tanto ascolto, mi sono accorto che avete le sentinelle, quelli sul muro che guardano all'orizzonte. È quello l'unico dubbio. Tenetelo, non ce ne sono altri'', le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti sulla sostituzione di Osimhen nella partita di domani a Marassi contro il Genoa. 'La società ha fatto ricorso. Dell'espulsione ne abbiamo parlato nello spogliatoio", prosegue.

Insigne e mercato

“Lorenzo è un calciatore che ha giocate straordinarie e di conseguenza il capitano è sempre un uomo che deve dare esempi e grandi messaggi di personalità. Lui lo sta facendo e la squadra ne trae grande giovamento”, spiega Luciano Spalletti su Insigne in scadenza di contratto.

Infine sul mercato afferma: "Sono contento così, non è partito quasi nessuno e per me va bene. Poi è chiaro che le avversarie si sono rinforzate e credo ci sarà equilibrio e lotta fino alla fine. Sarei stato contento di mantenere questa rosa. Poi la società è sempre attenta sul versante mercato e se ci saranno occasioni per rinforzare la squadra le coglieremo”.