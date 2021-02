Azzurri in campo sabato sera a Marassi

Dopo lo 0-0 con l'Atalanta in Coppa Italia, il Napoli torna in campo sabato 6 febbraio a Marassi per l'anticipo della 21esima giornata di campionato.

Gli azzurri di Gattuso affronteranno il Genoa di Ballardini, con calcio d'inizio alle ore 20,45.

Il match sarà visibile in diretta in tv e streaming su Dazn.