Garcia: "Ci attende una maratona in 23 giorni. Primi per possesso e tiri, ma segniamo poco"

"Ci aspettano 7 partite in 23 giorni, è come una maratona e dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato ieri tutto i giocatori, ma molti erano stanchi per poter fare tutto il lavoro normale. Dobbiamo fare attenzione perché alcuni non hanno recuperato al 100%, ma sono contento di non avere infortunati. Politano dovrebbe essere con noi, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe". Così Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Genoa-Napoli.

La formazione

"Darò spazio a chi lo merita e a chi è pronto. Certamente la squadra che inizierà a Genova non sarà la stessa che ha iniziato contro la Lazio".

L'avversario

"Il Genoa è un'ottima squadra. E' solida e non ti concede molto. Sono una squadra da affrontare seriamente, nel suo stadio è sempre difficile vincere. La parola d'ordine è pensare al campionato, non c'è niente dopo, come se fosse l'ultima del campionato. La squadra non deve avere nient'altro in testa".

La ricerca del gol

"Siamo primi per possesso palla e tiri in porta. Abbiamo vinto le prime due partite di campionato e non abbiamo sbagliato la terza, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma dobbiamo migliorare la gestione e quando puoi fare gol, devi farli. Quando siamo al meglio dobbiamo segnare e metterci al riparo se la squadra avversaria fa due tiri e subito due gol".

Kvaratskhelia

"Non sono preoccupato per Kvara. Nel primo tempo con la Lazio gli è mancata un po' di fortuna. Tornerà a fare gol o assist appena starà bene. Non aveva i 90' con la Lazio, ma le due gare disputate con la Georgia sono una buona notizia per noi".

Raspadori

"So che Raspadori ha giocato 70' da punta nella seconda partita dell'Italia, nella prima è entrato, fa parte delle sue soluzioni. Ho sempre detto che può giocare in tutti i ruoli in attacco, compreso il 9, ma può giocare anche mezz'ala per le sue qualità. Per lui sarebbe meglio non essere solo una punta perché c'è Osimhen ed è difficile avere minuti. Lui è bravo dappertutto, lo useremo dove serve e dove c'è spazio. Ha giocato tanto, è importante per noi".