Garcia: "Male per 60 minuti. Luce dalla panchina, ma sono due punti persi"

"Non abbiamo giocato bene nel primo tempo, abbiamo creato poco e preso gol su due corner. Possiamo dire che non abbiamo giocato bene per 60’, poi c’è stata una reazione da squadra e la luce è arrivata dalla panchina: abbiamo pareggiato ma sono due punti persi. Abbiamo visto il Psg perdere, il Bayern pareggiare: prima della Champions è difficile essere concentrati al 100%, ma sicuramente è colpa nostra. È mancata voglia e determinazione, i due gol subiti lo confermano. Gli episodi non sono stati a nostro favore, ma le mancanze sono state nostre. In occasione del primo gol preso gli errori sono stati fatti all’inizio del cross, ma non erano corrette né le posizioni né le marcature. Nel secondo caso siamo stati passivi. Se stai bene sei più determinato e queste cose non succedono". Così Rudi Garcia ha commentato Genoa-Napoli ai microfoni di Sky Sport.

Cambi decisivi

"Ho sempre detto che dobbiamo avere più frecce nel nostro arco. Raspadori trequartista dietro Osimhen lo è. Ha giocato sempre in campionato, è stato anche titolare: sono contento che ha segnato perché lo merita, è importante per noi. Può giocare punta centrale, trequartista, sulle fasce nel tridente ma anche mezzala. È polivalente e fa comodo avere un giocatore come lui. Anche Cajuste ha avuto un buon impatto a centrocampo".

Le scelte in difesa

"Rrahmani non andava rischiato, non mi andava di cambiare tre uomini su quattro. Ostigard mi è piaciuto, posso contare su tutti i miei centrali. Natan avrà il suo spazio, magari al fianco di Rrahmani".

La Champions

"La Champions League non può essere un obiettivo ma un’ambizione. Oggi eravamo impegnati in campionato e arrivavamo da una sconfitta in casa. Mi aspettavo un Napoli più protagonista. Ci servirà da lezione, dobbiamo cercare di dare il massimo dal fischio d’inizio. Abbiamo mostrato reazione e carattere, ma serve anche segnare di più e una maggiore solidità difensiva".