Genoa-Napoli 2-1, gli azzurri cadono a Marassi. Gattuso: "Abbiamo fatto tutto noi"

Il Napoli cade ancora in campionato. Gli azzurri collezionano la settima sconfitta su 20 partite in Serie A perdendo a Marassi per 2-1 contro il Genoa. A decidere il match due gol nel primo tempo dell’ex di turno Pandev, grazie a due clamorosi regali della retroguardia partenopea.

Non basta la reazione d’orgoglio nella ripresa, con il gol di Politano ed il forcing finale. In pieno recupero l’arbitro Manganiello non concede un calcio di rigore per fallo di Scamacca su Mario Rui. Da sottolineare anche i due legni colpiti da Petagna nel primo tempo e da Insigne nella ripresa.

Nuovo infortunio per Manolas, uscito nella ripresa per far posto a Rrahmani.

IL COMMENTO DI GATTUSO - "Oggi abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo creato tanto, ma ci siamo fatti due gol. La palla bisogna buttarla dentro. Per come giochiamo noi è difficile giocare ogni tre giorni. Allenamenti non se ne fanno più ormai. Da un anno poi viviamo un incubo: ti svegli la mattina e ti ritrovi con un giocatore positivo. Ringrazio i giocatori per quello che stanno facendo. Bisogna guardare avanti". Così Gennaro Gattuso in conferenza stampa al termine del match.

IL TABELLINO - Genoa (3-5-2): Perin, Goldaniga, Radovanovic, Criscito, Zappacosta, Zajc (88' Rovella), Badelj, Strootman (68' Behrami), Czyborra, Pandev (68' Scamacca), Destro (78' Portanova). All. Ballardini

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas (68' Rrahmani), Maksimovic, Mario Rui, Demme (79' Bakayoko), Elmas, Politano, Zielinski (54' Insigne), Lozano, Petagna (54' Osimhen). A disp. Meret, Contini, Hysaj, Lobotka, Cioffi. All. Gattuso

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Marcatori: 11' Pandev, 27' Pandev, 79' Politano

Note: ammoniti Badelj, Czyborra, Lozano, Mario Rui.