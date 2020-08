SPORTITALIA - Napoli-Gattuso, c'è l'accordo fino al 2023: "Il tecnico chiede 4 rinforzi"

Emergono le prime indiscrezioni sul vertice tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso a Capri. Secondo quanto riferisce Sportitalia, infatti, sarebbe stato trovato un accordo per il rinnovo del tecnico fino al 2023, con un ingaggio da 1,6 milioni netti a stagione più bonus.

"L'annuncio ufficiale del prolungamento potrebbe non arrivare entro oggi, ma nei prossimi giorni. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di mercato. Gattuso ha chiesto altri quattro rinforzi oltre ad Osimhen. Il Napoli ha bisogno di un centrocampista per sostituire Allan, di un sostituto di Callejon, un sostituto di Koulibaly, che è in partenza, e di un esterno di difesa", spiega il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello.