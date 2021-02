"Gattuso non ha profili social attivi. Account a suo nome non autorizzati": la nota del Napoli

Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha pubblicato una nota in cui precisa che l'allenatore Gennaro Gattuso non ha profili social attivi.

"La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili", spiega il club partenopeo.