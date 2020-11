Gattuso soddisfatto: “Abbiamo giocato col pepe al c...”

"Non dobbiamo sottovalutare nulla, se pensiamo di giocare sempre bene allora non va bene. Mi piace come abbiamo giocato oggi, dobbiamo migliorare e continuare così, la qualità c'è. Oggi grande gara, davvero. Oggi ho visto un atteggiamento perfetto, si sono aiutati tutti, quando i compagni sbagliano si sono applauditi e non si sono mandati a quel paese". Sono le parole al termine della netta vittoria per 4-0 del Napoli contro la Roma del tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso.

"Non abbiamo niente da cambiare. Abbiamo 18 punti, con una gara da recuperare aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Non so quali siano le aspettative degli addetti ai lavori o del club -prosegue il mister-. Questa è una squadra che in dodici partite ha fatto nove vittorie, stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Se qualcuno pensa che non dobbiamo perdere mai non è un mio problema. Dobbiamo giocare col pepe al c..., come fatto stasera".

E sull'atmosfera del San paolo conclude. "C'è aria di tristezza, questa è una città stupenda anche quando fa maltempo eppure c'è atmosfera di lutto. La città ha fatto di tutto per onorare Maradona, la squadra anche. Diego rimarrà sempre. È una leggenda, che ha fatto qualcosa di importante. Chi ha avuto la fortuna di vederlo non può dimenticarlo".