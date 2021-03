Napoli, Gattuso non ha diretto l'ultimo allenamento

Il tecnico azzurro, colpito da un attacco influenzale, sarà comunque regolarmente in panchina con il Sassuolo

Gennaro Gattuso non ha diretto l'allenamento del martedì a Castel Volturno. Il tecnico azzurro - come riferito da Sky Sport - è stato colpito da un attacco influenzale, ma sarà regolarmente in panchina con il Sassuolo.

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.