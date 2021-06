Gattuso lascia la Fiorentina: l'ex allenatore del Napoli è di nuovo senza squadra

E' durato solo un mese l'accordo tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina, che era stato firmato in realtà, ma non ancora depositato in Lega. L'ex allenatore del Napoli dopo aver concluso il suo rapporto con gli azzurri con la cocente delusione della qualificazione in Champions League, sfumata per il pareggio casalingo contro il Verona, resta nuovamente senza squadra, a meno di clamorosi dietrofront dell'ultima ora.

I motivi

E' mistero sui motivi dell'addio ai viola. A segnare il solco insanabile, come riporta il Corriere dello Sport, "le tensioni tra la dirigenza viola e Jorge Mendes, che di “Ringhio” è il procuratore". Non ottenute le garanzie tecniche, in particolare Guedes ed Oliveira, pallini del mister, l'unica strada percorribile è sembrata proprio quella del divorzio tra il club e Gattuso. Per la panchina viola ora è ballottaggio tra Ranieri, Italiano e Garcia.