Gattuso rompe il silenzio: "Orgoglioso di avere allenato il Napoli"

Era dallo scorso febbraio che Gennaro Gattuso non rilasciava dichiarazioni. In una lunga intervista a Repubblica ha finalmente rotto il silenzio, parlando anche del Napoli.

"Non ho l'ossessione di parlare a tutti i costi. Ho soltanto il vizio di dire la verità. Tanto, se una cosa non sta in piedi; cade da sola", ha specificato l'ex allenatore di Napoli e - senza neanche arrivare al ritiro - della Fiorentina. Sulle polemiche che lo hanno portato via dai viola (presunte supercommissioni per i calciatori del suo stesso procuratore Mendes) taglia infatti subito corto: "Sul tema non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia: alleno da 8 anni e non ho mai fatto acquistare un assistito di Mendes, né lui me lo ha mai imposto. Neanche una volta. André Sil va al Milan e Ghoulam al Napoli c'erano già".

A proposito del fatto che De Laurentiis ha negato di avergli proposto il rinnovo, l'allenatore spiega: "Non lo so. lo sono orgoglioso di avere allenato una grande squadra in una grande città. In una stagione con problemi e infortuni mai visti, abbiamo perso la qualificazione Champions per un solo punto, con partite spesso spettacolari".