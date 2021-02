Gattuso: "Un'altra squadra oggi poteva anche prendere 4-5 gol. Noi, invece, abbiamo reagito"

Gennaro Gattuso, al termine di Atalanta-Napoli, ha commentato il match ai microfoni di Rai Sport: "Potevamo fare molto meglio sui tre gol. Nel primo tempo abbiamo fatto molta fatica, nel secondo tempo abbiamo riaperto la partita e tenuto il pallino del gioco. Un'altra squadra oggi, sotto 2-0 dopo meno di 20 minuti, poteva anche prendere 4/5 gol. Noi invece abbiamo reagito. Bisogna guardare avanti e ritrovare l'entusiamo".

Il tecnico azzurro ha parlato della prestazione di Osimhen: "Dopo essere rimasto fermo per 94 giorni non è facile rientrare. Sicuramente fa ancora fatica, deve entrare in condizione il più presto possibile. Può fare di più".

Chiusura sulla partita contro la Juve, in programma sabato pomeriggio al Maradona: "Sarà una partita difficile, lo sappiamo. Gli stimoli di certo non mancheranno. Dobbiamo recuperare calciatori e fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo. Dobbiamo limare qualcosa, ma giocando ogni tre giorni non è facile perchè praticamente non ci si allena. De Laurentiis? Non ho parlato con lui nel post partita".