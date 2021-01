Sfogo di Gattuso su De Laurentiis: "Situazione gestita male. Anche io ho avuto offerte"

Il Napoli ha appena vinto 2-0 contro il Parma ma Gennaro Gattuso non riesce a trattenersi a si sfoga così nel post partita. "Non avevo dubbi sulla squadra, se pensassi che non mi seguissero me ne andrei. Abbiamo saputo cambiare atteggiamento durante la gara, mettendoci a cinque, fiutando i pericoli e dimostrando capacità di soffrire. Non sempre si può giocare bene ma è importante vincere In questo momento Petagna è l'unico attaccante di ruolo a disposizione", spiega il mister a Sky.

Tensioni

"Qui sto prendendo schiaffi a destra e manca e pare che siamo penultimi in classifica, ma io devo pensare solo a lavorare. Ora penso all'Atalanta e magari con un ko torno di nuovo in discussione, anche se non si può lavorare così. La 'tarantella' è partita da un mese. Ne ho sentite di tutti i colori, chi dice che sto male e non posso più allenare e chi sostiene che sono scarso. Mi spiace però soprattutto per le offese arrivate da chi lavora qui da tanto tempo".

De Laurentiis

"Ora rivaluteremo tante cose, più che ai contratti sono legato alle mie emozioni. Sto a mio agio a Castel Volturno con i miei calciatori, per il resto invece non mi ci sento per niente, l'aria che si respira da un po' non mi piace. Con De Laurentiis c'è sempre stato un buon rapporto, ma sono deluso da quello che è successo negli ultimi 20 giorni. Non mancherà mai il rispetto per lui, ma la situazione è stata gestita male. Anche a me sono arrivate offerte però sono stato corretto e non mi sono nemmeno seduto al tavolino".