De Laurentiis: "Vedo avvoltoi. Non ci porteranno via i giocatori ai prezzi che vogliono"

Secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro e prima conferenza stampa del Napoli 2020-2021. Presenti il presidente Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Rino Gattuso, oltre al presidente dell'Abruzzo, al sindaco di Castel di Sangro, al ds Giuntoli e al vicepresidente Edo. Nel Palazzetto dello sport di Castel di Sangro, esposta anche la Coppa Italia sul palco.

Gattuso: "Alleno alcuni dei giovani più forti d'Europa"

"Sono rimasto sorpreso dalle strutture. Abbiamo tre campi e siamo molto soddisfatti, è facile fare calcio così. Quando si allena il Napoli si allena un grande club e non cambia nulla iniziare o subentrare. Dobbiamo migliorare il settimo posto dello scorso anno. Non ho nessuna paura, anzi. Lavoriamo a testa bassa. Sono soddisfatto della squadra che alleno. Alleno alcuni dei giovani più forti d'Europa, non mi preoccupo del mercato. È normale che il club abbia perso tanto, senza i tifosi e senza l'accesso in Champions League. Io penso ad allenare, è la cosa che so fare meglio. Abbiamo speso tanto, per 45 giorni s'è fatto un altro sport, ogni 3 giorni, si faceva fatica a preparare ogni partita. E' un calcio diverso, nuovo, non ci faremo trovare impreparati. Osimhen ha caratteristiche diverse rispetto a quelli che avevamo. Ci può dare la possibilità di attaccare gli spazi, ha grande forza fisica e penso che ci potrà dare una grandissima mano".

De Laurentiis: "Abbiamo sfondato i 300 milioni"

"Se sommiamo gli acquisti dello scorso ritiro e quelli di febbraio e di ora con Osimhen, abbiamo sfondato i 300 milioni, voglio vedere se le altre hanno investito così tanto. Noi abbiamo sul campo 35 giocatori ed abbiamo Petagna, per colpa del fratello positivo, sarebbero 36. Ci sono 11 in esubero. Rino sta esaminando anche giocatori rientrati da altre squadre e valuterà chi è più giusto tenere o chi mandare altrove. Non faremo una campagna di saldi, vedo degli avvoltoi, non otterrano ciò che vogliono o ad i prezzi che vogliono. Se iniziamo con stadi chiusi e di nuovo ogni 3 giorni. Sembriamo affittati per una commedia, ma chi la scrive, Ceferin? Non ha capito che bisogna rispettare i tifosi, senza di loro non organizzerebbe proprio nulla. Il campionato è in una forma per me talmente vecchia e superata che ben vengano novità".

Zielinski rinnova

E' stato annunciato il prolungamento del centrocampista polacco dal presidente Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli.