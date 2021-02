"Un altro allenatore con la stessa credibilità di Gattuso non lo troveremo mai più"

“Che succede adesso con Gattuso? I rapporti si sono incrinati negli ultimi 15-20 giorni per movimenti che gli hanno dato fastidio. Adesso la situazione è chiara: il rapporto si è incrinato notevolmente, Rino non si dimetterà mai e su questo ha ragione in assoluto. Vedremo se la cosa sarà gestita nel modo migliore dalla società, magari le parole di rassicurazione non gli sono bastate". Queste le parole a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, di Salvatore Bagni, ex centrocampista e dirigente del Napoli.

"Gattuso ha detto cose giuste e vere. La squadra è dalla parte dell’allenatore, lo conoscono e lo stimano. Però la società è padrona del destino di Rino, dovranno decidere. La gestisci in questi giorni o mesi questa situazione? Gattuso ha fatto bene, tutti sono a conoscenza di tutto ma la decisione sovrana è sempre della società. Non credo che ci sarà un prolungamento di contratto. De Laurentiis? Rino può credere o forse è venuto a sapere che i contatti con altri allenatori ci sono stati ma a parole di facciata ci crederebbe? Se il presidente non è sicuro del lavoro dell’allenatore non si può andare avanti. Un altro allenatore però con la stessa credibilità, che faccia uscire queste cose, come persona, non lo troveremo più”, conclude l'ex leggenda azzurra.