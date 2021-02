Napoli-Granada, Gattuso: "I ragazzi credono nella qualificazione, l'ho visto nei loro occhi"

"Crediamo di poter passare il turno, abbiamo il dovere di provarci. I ragazzi ci credono, l'ho visto nei loro occhi. Domani si va in campo per vincere, poi vedremo come andrà. Sicuramente abbiamo tante assenze ma non deve essere una giustificazione. Daremo il massimo che potremo dare. Dobbiamo essere bravi a non dare campo al Granada e opporre il nostro gioco. E’ una sfida difficile da ribaltare ma abbiamo il dovere di crederci. Ho visto negli occhi dei ragazzi voglia di rivalsa. Domani dobbiamo mettere qualcosa in più non solo a livello tecnico ma anche mentale. Mi aspetto un atteggiamento totalmente diverso da quello avuto all’andata". Così Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Granada.

Il tecnico azzurro ha fatto il punto sugli infortunati e sull'assenza di un centravanti di ruolo: "Abbiamo perso Osimhen rispetto alla scorsa partita. Non sono ancora pronti Demme e Hysaj, quindi non saranno del match. Dries ha svolto allenamento individuale e domani verrà in panchina perché è da tanto tempo fermo. Vedremo come potremmo impiegarlo eventualmente. Punta centrale? Non so ancora chi giocherà, non voglio dare vantaggi agli avversari, abbiamo Politano ma anche Elmas potrebbe essere impiegato in quel ruolo. Vedremo domani. Adesso siamo con l’acqua alla gola, però non è una scusa è un dato reale. In questo momento dobbiamo ringraziare coloro che stanno stringendo i denti e stanno andando in campo in continuazione".

In chiusura un messaggio per i tifosi: "Noi abbiamo come obiettivo anche quello di fare strada in Europa. Dico ai tifosi che tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e il primo responsabile sono io. In questo momento non stiamo facendo bene per vari motivi, abbiamo tanti infortuni, attraversiamo un momento difficile, ma dobbiamo parlare poco e rispondere in campo. Le critiche sono meritate bisogna solo dimostrare con i fatti".

In conferenza ha parlato anche Alex Meret: "Possiamo riuscire a ribaltare la sfida. Domani servirà attenzione e determinazione sia in fase offensiva ma anche difensiva perché prendere gol potrebbe compromettere la sfida. Dobbiamo ripetere la prestazione che abbiamo fatto contro la Juventus, quando c’è stata grande applicazione. Il periodo non è dei migliori ma l’intero gruppo sta lavorando bene e crediamo nella qualificazione. Superare il turno potrebbe darci una grande spinta per il futuro".