Gattuso in lizza per il premio di miglior allenatore dell'anno 2020

Gennaro Gattuso è in lizza per il Gazzetta Awards 2020 come miglior allenatore dell'anno.

Insieme al tecnico del Napoli, che ha portato a casa la Coppa Italia in questo anno solare, ci sono in lizza anche Antonio Conte, Maurizio Sarri, Stefano Pioli, il coach del Basket Milano Ettore Messina ed il ct della nazionale italiana di ciclismo su pista Marco Villa.

I voti potranno essere espressi sul sito Gazzetta.it fino al 12 dicembre. Una giuria di qualità, che terrà conto del giudizio degli appassionati, stabilirà i vincitori. Il Galà di Premiazione si terrà lunedì 14 dicembre.