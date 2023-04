Neville: "Sarebbe bellissimo se il Napoli vincesse la Champions League" | VIDEO

L'ex leggenda del Manchester United e della nazionale inglese Gary Neville ha parlato della Champions League e del Napoli, esprimendo grande apprezzamento per la squadra azzurra.

"Il calcio italiano è stato sempre ai vertici del calcio europeo. In passato la Serie A è stata a livelli incredibili, mentre ora la Premier League sta facendo quello che era la Serie A in passato. Vediamo cosa saranno in grado di fare le squadre italiane in questi quarti di finale di Champions League. Sarebbe bellissimo se il Napoli vincesse la Champions League. Ora il Napoli si sta meritando di fare un passo in più e di entrare tra i grandi club d'Europa", ha detto Neville ai microfoni di Sky Sport.