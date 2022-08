Morte Garella, il ricordo di Di Fusco: "Se n'è andato uno dei pochi signori del calcio"

"Oggi è un giorno molto, molto triste. Se n'è andato uno dei pochi signori del calcio. Claudio era una persona straordinaria, oltre che un grande portiere. Inventò la parata di piede che oggi si insegna". Così Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli del primo scudetto, ha voluto ricordare ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l'ex compagno e collega Claudio Garella, scomparso nelle ultime ore.

"Ho bei ricordi di Claudio. Era una persona squisita, tra le migliori che abbia mai trovato nel mondo del calcio. Negli ultimi anni non riuscivamo a rintracciarlo, ho provato in tutti i modi a farlo. Conservo tanti ricordi allegri di Claudio. Vorrei che si ricordasse davvero come uno dei pochi signori del mondo dei calciatori. La sua bravura era sfruttare al massimo le sue doti con la struttura fisica che aveva. All’epoca non c’erano le palestre che ti scolpivano il fisico. Tutt’oggi si parla di 'parata alla Garella'. Non era facile usare le gambe come faceva lui. Non era rapido ad andare giù e così ha utilizzato al massimo le sue caratteristiche fisiche", le parole di Di Fusco.

Anche un altro ex compagno di squadra di Garella, l'ex terzino di Verona e Napoli Luciano Marangon, con un post su Facebook ha voluto ricordarlo: "Te ne sei andato con la tua riservatezza di sempre in silenzio, senza dire nulla alla tua famiglia sportiva. Ci mancherai portierone e sarai sempre con noi. R.I.P fratello ti voglio bene".