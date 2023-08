Garcia: "Osimhen? Offerte indecenti, ma se sei un giocatore in piena maturità... Natan è quello che cerchiamo"

"Osimhen? Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno lì. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo. Non sono Victor, quindi chiedete a lui". Così Rudi Garcia, al termine del match contro l'Augsburg, ha parlato a Sky Sport delle sirene provenienti dall'Arabia Saudita per Victor Osimhen.

Il tecnico azzurro ha parlato anche dell'ultimo arrivato, Natan: "Natan è un giovane difensore brasiliano cresciuto nel Flamengo, poi è passato alla RB Bragantino. Queste squadre della Red Bull sappiamo come sono, conosciamo il Lipsia e il Salisburgo. Voglio dire che questo calcio lo conosco bene, è fatto di giovani che corrono tanto e fanno molto pressing. Su questo Natan corrisponde a quello che cerchiamo, è un giocatore che non ha paura di giocare alto e di lasciare mezzo campo alle sue spalle. Lui è potente, quindi lasciamogli il tempo di imparare la lingua e conoscere i compagni", le parole dell'allenatore riportate da GianlucaDiMarzio.com.

"Al momento ho un numero giocatori non disponibili sia per motivi di prevenzione che per questioni di mercato e quindi oggi ho visto all'opera anche uomini che si sono adattati a vari ruoli. Ho indicazioni un po' più chiare sulla rosa perchè tutti hanno dato risposte importanti", ha concluso Garcia.