Garcia: "Vogliamo blindare il terzo posto. Mario Rui? Ho parlato con lui e non condivide le parole del suo agente"

"La gara più importante è sempre quella che arriva. Vogliamo blindare questo terzo posto, per restare nei primi quattro posti, e per fare questo dobbiamo battere la Fiorentina, che ha fatto un inizio di stagione importante e di qualità. E' una delle squadre che ha fatto più gol di testa in campionato. Sono forti sui cross. E' una squadra che ci somiglia un po' per certi aspetti. Prima della sosta è importante fare un risultato positivo". Così Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno a due giorni dal match del Maradona contro la Fiorentina.

La formazione

"Ho ancora un po' di tempo per vedere chi sta bene e chi meno. Al momento sembra stiano tutti bene. Gollini e Juan Jesus torneranno in gruppo la prossima settimana. Rrahmani è quasi recuperato, vedremo se sarà disponibile. Se lo sarà, non sarà disponibile per 90 minuti. Se non saremo in urgenza, potrebbe non valere la pena rischiarlo".

L'efficienza difensiva

"E' stato importante a Lecce non prendere gol. Su questo dobbiamo migliorare perchè finire una partita con un 'clean sheet' ti da molte più possibilità di vincere. Possiamo fare meglio dal punto di vista dell'efficienza difensiva. Siamo la squadra che concede meno in Serie A. Con il Real Madrid, ad esempio, potevamo fare meglio. Non lasciare ad esempio un giocatore come Valverde calciare da solo".

Mario Rui

"Le parole dell'agente di Mario Rui? Non replico, l'importante è parlare con il giocatore. Io ho parlato con lui, abbiamo chiarito. Lui non condivide le parole dette dal suo agente. Ovviamente vuole giocare di più. E' un giocatore di qualità e molto importante per la squadra, ho la fortuna di avere due terzini sinistri forti".

Lindstrom

"E' arrivato tardi, non è sempre semplice inserirsi subito. Sta entrando negli schemi. Noi giochiamo in maniera completamente differente da come giocava l'Eintracht Francoforte lo scorso anno. Ha solo bisogno di tempo, sta facendo molto bene in allenamento".