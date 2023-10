Garcia e il "consiglio dei saggi con i leader" della squadra: la rivelazione del tecnico del Napoli

"Quando ci sono stupidaggini, bisogna smentirle. Ho creato però un consiglio dei saggi con i leader, sono spesso io che chiamo i giocatori per parlare con loro, discutere di un ritiro o della preparazione di una partita. Peccato che invece i giocatori parlino meno per primi, ma dovrebbero farlo più spesso". Così Rudi Garcia, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, ha risposto alle voci su un confronto con la squadra per cambiare alcune cose nell'atteggiamento tattico.

"Sapevamo che continuando ad avere la palla e a creare occasioni sarebbe stato tutto più facile. Abbiamo recuperato i giocatori al loro livello, così hanno ritrovato fiducia. Un esempio è Kvara, è passato dalle giocate forzate per segnare a tutti i costi a ritrovare il piacere di saltare l'uomo ed essere felice, ha trovato l'efficacia persa da marzo. In campionato abbiamo ancora da fare, ci sono due squadre davanti", ha aggiunto il tecnico del Napoli.