Dalla Francia: "Galtier-Psg, non c'è ancora accordo per risoluzione. Trattativa col Napoli non iniziata. Ipotesi anno sabbatico"

Arrivano nuove indiscrezioni dalla Francia sul futuro di Christophe Galtier, uno dei nomi più caldi per la panchina del Napoli negli ultimi giorni.

Secondo quanto riferisce Rmc Sport, l'allenatore marsigliese non ha ancora raggiunto un accordo sulla risoluzione del contratto con il Psg. Dal 6 giugno scorso, quando Luis Campos gli avrebbe comunicato di non essere riconfermato per la prossima stagione, le trattative non sono avanzate. Il club transalpino avrebbe appena preso contatti con l'avvocato del tecnico, Oliver Martin, non ufficializzandone l'addio proprio a causa dell'accordo ancora non trovato sulle condizioni di uscita.

L'entourage di Galtier avrebbe riassunto così a Rmc Sport la situazione del trainer 56enne, che ha ancora un anno di contratto con il sodalizio parigino fino al 30 giugno 2024 con uno stipendio da circa 600mila euro al mese: "Christophe Galtier è l'allenatore del Psg in vacanza. Punto".