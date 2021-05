Galtier, l'annuncio: "Lascio il Lille. Tre squadre interessate a me, c'è il Napoli"

Cristophe Galtier lascia il Lille. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico francese a L'Equipe. Per il suo futuro il fresco campione di Francia ha fatto il nome di tre squadre, tra le quali c'è anche il Napoli.

" Ho preso la mia decisione. Ho informato il mio presidente, Olivier Létang, dopo averlo ascoltato questa mattina . Sono semplicemente convinto di aver fatto il mio tempo qui. Che questo ciclo di quattro anni è abbastanza lungo per un allenatore. Dopo quattro anni, sento dentro che è ora di lasciare questo magnifico club . La mia decisione non è legata alla classifica finale del Lille, se fossimo arrivati ??quarti o settimi avrei preso la stessa decisione. Me ne vado perché ho deciso che dopo quattro anni era ora di andare. Ci sono dei club che mi hanno richiesto e con i quali ho avuto contatti. Tra quelli che mi hanno avvicinato, ce ne sono tre che mi interessano. Lione, Nizza e Napoli? Si, sto facendo una riflessione su questi tre club, ma non ho firmato con nessuno. Decisione entro la fine della settimana? Penso di sì", ha spiegato Galtier.