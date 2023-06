Dalla Francia - L'Equipe in prima pagina: "Galtier ai piedi del vulcano"

Quello di Cristophe Galtier è ormai da qualche giorno il nome più caldo per la panchina del Napoli. La scorsa settimana vi avevamo anticipato come la decisione del Psg di non confermare il tecnico e di liberarlo con un accordo finanziario tra le parti, avrebbe potuto sbloccare la pista che porta all'ex Lille per il club partenopeo.

Ora L'Equipe, nella sua edizione cartacea di giovedì 15 giugno, apre in prima pagina con il possibile approdo del 56enne trainer marsigliese all'ombra del Vesuvio. "Galtier ai piedi del vulcano" il titolo del noto giornale transalpino, che scrive: "Il Napoli ha fatto di Galtier la sua priorità".