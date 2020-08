Gabriel, parla il presidente del Lille: “Nelle prossime ore deciderà in quale club giocherà”

Gabriel deciderà nelle prossime ore in quale club giocherà nella prossima stagione. A renderlo noto è stato il presidente del Lille, Gerard Lopez, nel corso di un’intervista rilasciata a Talk Sport.

“E’ giusto dire che Arsenal e Napoli hanno un grande interesse per lui. Abbiamo lasciato a lui la scelta. Se gli accordi con i club sono gli stessi, lasciamo al giocatore la libertà di scegliere. Credo che la scelta definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore. Non sono in grado di dire quale sarà. Gli abbiamo dato alcuni consigli. Noi sosterremo la scelta che lui farà”, ha spiegato il numero uno del club francese.