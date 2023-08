Gabri Veiga-Napoli, da Vigo: "Il Celta assicura che l'operazione non è ancora chiusa"

Gabri Veiga si avvicina sempre di più al Napoli. La trattativa tra il club partenopeo ed il Celta Vigo sembra ormai essere arrivata alle battute finali, con alcuni dettagli, però, ancora da sistemare per la tanto attesa fumata bianca.

Proprio da Vigo, infatti, il quotidiano locale "La Voz de Galicia" rende noto che, poco prima delle 11.00 di oggi, il Celta assicurava che l'operazione non è ancora chiusa.

I dettagli dell'affare

Gli azzurri dovrebbero sborsare una cifra complessiva tra i 35 ed i 37 milioni di euro, bonus compresi. Un importo leggermente inferiore, dunque, rispetto ai 40 della clausola contenuta nel contratto del 21enne.

Nell'operazione, dunque, non dovrebbe entrare Diego Demme, che potrebbe ritornare in Germania nelle battute finali di questa finestra di mercato estiva. Insieme al tedesco, con l'ingresso di Gabri Veiga e la permanenza di Piotr Zielinski, ad uscire dovrebbe essere anche Gianluca Gaetano, che però resterà in Italia e con ogni probabilità ancora in Serie A.