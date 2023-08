Calciomercato Napoli, l'eventuale sostituto di Zielinski potrebbe arrivare da 'casa Benitez'

Torna fortemente d'attualità per il centrocampo del Napoli il nome di Gabri Veiga. Il club partenopeo, infatti, potrebbe essere costretto ad individuare un rinforzo di alto livello per la mediana di Rudi Garcia in caso di addio di Piotr Zielinski, destinazione Arabia Saudita.

Lo spagnolo, classe 2002, è uno dei talenti più interessanti in Europa. Il costo del suo cartellino, però, è abbastanza elevato. Per strapparlo al Celta Vigo, squadra allenata dall'ex azzurro Rafa Benitez, potrebbe essere necessario corrispondere alla società iberica la clausola rescissoria che ammonta a circa 40 milioni di euro.

La stessa cifra, milione più milione meno, che potrebbe servire per provare a convincere l'Atalanta a privarsi di Koopmeiners.