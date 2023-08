Calciomercato Napoli, Gabri Veiga in campo solo nel finale con il Celta Vigo

Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato del Celta Vigo. La squadra di Rafa Benitez ha infatti esordito nella Liga 2023/2024 con una sconfitta casalinga per 2-0 contro l'Osasuna.

Gabri Veiga è partito dalla panchina, facendo il suo ingresso in campo al minuto 73 al posto di Larsen. Il pubblico locale ha riservato un'ovazione al 21enne, che in Spagna in molti ritengono al passo d'addio con il club galiziano direzione Napoli.