Calciomercato Napoli, Benitez su Gabri Veiga: "L'interesse per lui è reale. Meglio si risolva presto la cosa"

Il nome più caldo per il mercato del Napoli resta quello di Gabri Veiga. Del futuro del talento del calcio spagnolo ne ha parlato il tecnico del Celta Vigo Rafa Benitez in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro l'Osasuna, match per il quale il 21enne rientra regolarmente nell'elenco dei convocati: "Come accadrà ad altri giocatori di altre squadre, il mercato è aperto e c'è una clausola. Si parla molto se e quando potrà partire".

"Come calciatore mi piace ed è un giocatore che può segnare gol e aiutare la squadra a vincere le partite. La situazione, però, è quella che è e l'interesse per lui è reale. La cosa ideale per noi è che se deve sorgere una situazione, dovrebbe essere risolta presto. Se resta, è un giocatore importante. Ma non possiamo controllare il mercato", ha aggiunto l'ex tecnico del Napoli.