Gabri Veiga-Napoli, dalla Spagna: “Il Celta dice che bisogna aspettare. Club della Premier restano all’erta”

Nuovo capitolo nella trattativa per Gabri Veiga al Napoli. L’operazione, che nel weekend sembrava ormai essere ad un passo dalla conclusione, tanto che il 21enne centrocampista non è sceso in campo con il Celta Vigo nel match di campionato contro la Real Sociedad sabato scorso, non si è ancora completata.

Dalla Spagna il noto quotidiano sportivo “Marca” scrive che il Celta fa sapere che le trattative sono ancora in corso e che bisognerà aspettare. Il club iberico continua a contare sulla cessione del suo gioiello per reperire soldi da riversare sul mercato per rinforzare l’organico, ma nessuno al momento sembrerebbe poter dare niente per scontato.

Il calciatore – secondo il giornale iberico – vive con incertezza la situazione e con il timore di perdere questa occasione. Mentre nel frattempo alcuni club della Premier League restano all’erta.