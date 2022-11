Ladri a casa di Kvaratskhelia: rubata un'auto

Disavventura per Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli ha subito un furto presso la sua abitazione a Cuma, nella zona flegrea.

I ladri - riferisce il Corriere dello Sport - hanno portato via un'auto, una Mini Cuontryman. Nessuna conseguenza per il calciatore azzurro, che era in casa ma non si è accorto di nulla.

Kvaratskhelia ha sporto denuncia sull'accaduto al commissariato Pozzuoli e quest'oggi si è regolarmente allenato con la squadra a Castel Volturno.