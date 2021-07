Napoli, un altro ritorno in azzurro: Frustalupi è il nuovo tecnico della Primavera

Dopo quelli di Santoro, Sinatti e Calzona c'è un altro importante ritorno in casa Napoli. Nicolò Frustalupi, ex storico vice di Walter Mazzarri in azzurro, sarà il nuovo tecnico della Primavera azzurra al posto di Cascione.

E' quanto annunciato dal club partenopeo sul proprio sito ufficiale. Il Napoli ha dato il bentornato al tecnico anche sui suoi profili social.