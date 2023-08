Napoli, Garcia può sorridere: arrivano buone notizie da Anguissa

Rudi Garcia può sorridere a 48 ore dall’esordio in campionato contro il Frosinone. Nell’allenamento pomeridiano del giovedì, infatti, Frank Zambo Anguissa ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Il centrocampista camerunense, a questo punto, si candida ad essere tra i convocati del tecnico per la sfida dello Stirpe. Chi non ci sarà in Ciociaria, invece, è Gianluca Gaetano, che ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo.