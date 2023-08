Si avvicina Frosinone-Napoli: chi giocherà dei nuovi arrivati e la possibile sopresa davanti

La partita col Frosinone, prima del Napoli scudettato in questa stagione, è oramai alle porte e Garcia fa i conti con l'infermeria per capire di chi potrà disporre.

La domanda che più di ogni altra si pongono i tifosi del Napoli è capire se giocheranno i due nuovi arrivi, il centrale Natan arrivato a sostituire Kim e Cajuste arrivato a sostituire Ndombele.

Le sensazioni è che il brasiliano non debutterà, con in campo dal primo minuto un più esperto Juan Jesus o forse Ostigaard.

Per quanto invece riguarda Cajuste ci sono più possibilità: Anguissa probabilmente non sarà della partita per l'infortunio rimediato durante la preparazione precampionato e il nuovo arrivo è in ballottaggio con Elmas per un posto tra gli 11 titolari.

Davanti, con i due punti fermi Kvara e Osimhen, c'è la concreta possibilità giochi - esterno a destra - Giacomo Raspadori, come diverse volte provato in amichevole.